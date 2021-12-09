بوتين يعتبر أن النزاع في شرق أوكرانيا "يشبه الإبادة"

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أن النزاع في شرق أوكرانيا بين الجيش الأوكراني والانفصاليين الموالين لروسيا "يشبه الإبادة"، في خضمّ توترات مع الدول الغربية.

وجاء كلام بوتين فيما من المقرر أن يتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن هاتفيا إلى نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورؤساء دول أخرى مجاورة لروسيا قلقة من احتمال حصول هجوم روسي.

وأتى تعليق بوتين ردا على صحافي خلال اجتماع للمجلس الرئاسي لحقوق الإنسان، سأله عن التمييز الذي يتعرض له ناطقون بالروسية خارج حدود روسيا.

وقال الرئيس الروسي "رهاب روسيا هو خطوة أولى باتجاه الإبادة (..) أنت وأنا نعرف ما يحدث في دونباس"، في إشارة إلى منطقة النزاع في شرق أوكرانيا، مضيفًا "بالطبع يشبه ذلك الإبادة".

وسبق لبوتين أن قام بالتشبيه نفسه بشأن الحرب في شرق أوكرانيا في 2015 و2019.

وغالبية المقيمين في أوكرانيا يتحدثون الأوكرانية والروسية إلا ان المناطق في جنوب البلاد وشرقها تسكنها غالبية ناطقة بالروسية وهي اكثر انفتاحا تقليديا على روسيا.

وكانت انتفاضة شعبية في أوكرانيا أطاحت بالنظام المدعوم من موسكو العام 2014.

وبعد ذلك ضمت موسكو شبه جزيرة القرم فيما تتواجه القوات الأوكرانية مع انفصاليين مدعومين من روسيا في شرق أوكرانيا. وأدى هذا النزاع إلى مقتل 13 ألف شخص.

وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها منذ أسابيع موسكو بالتخطيط لغزو أوكرانيا وبحشد قوات عسكرية عند حدودها.

وأجرى بايدن في وقت سابق من الأسبوع الحالي محادثات عبر الفيديو مع بوتين وهدد روسيا بعقوبات غير مسبوقة في حال تحركت عسكريا ضد أوكرانيا.