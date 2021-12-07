المفوضية الأوروبية تحذّر روسيا من عقوبات جديدة حال تعرّضت أوكرانيا لتهديد

حذّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين روسيا من إمكانية فرض عقوبات جديدة عليها في حال هددت أوكرانيا عسكريا.

وقالت في خطاب لسفراء التكتل "سيرد الاتحاد الأوروبي بالشكل المناسب على أي أعمال عدوانية إضافية بما في ذلك أي خرق للقانون الدولي وغير ذلك من الأعمال الخبيثة ضدّنا أو ضد جيراننا، بما في ذلك أوكرانيا".

وأفادت أن "هذا الرد سيكون على شكل تكثيف قوي وتوسيع لنظام العقوبات القائم. وإضافة لذلك، نحن على استعداد لاتّخاذ إجراءات إضافية مقيّدة".

ولم تحدد طبيعة الإجراءات الإضافية المحتملة لكن بعض المعارضين لسياسات روسيا دعوا إلى طرد موسكو من شبكة "سويفت" للتعاملات المالية ومقرها بلجيكا.

وشددت فون دير لايين على "دعم الاتحاد الأوروبي الكامل والثابت لأوكرانيا في وجه هذا العدوان" المتمثل بما وصفته بأنه حشد روسيا قواتها بشكل "هائل" عند الحدود مع أوكرانيا.

وتزداد قناعة دول الاتحاد الأوروبي بأن روسيا تستعد لشن هجوم على أوكرانيا التي ضمت منها شبه جزيرة القرم سنة 2014.