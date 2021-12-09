شاهد: "تاكسي التطعيم" ضد كوفيد-19 في شوارع جنوب إفريقيا

توفر وزارة الصحة في جنوب إفريقيا سيارة أُطلق عليها اسم "فاكسي تاكسي" لتشجيع السكان ومساعدتهم على تلقي جرعات اللقاح المضاد لكوفيد-19.

وتجوب السيارة شوارع منطقة ماننبرغ في مدينة كيب تاون لإمداد المارة بجرعات اللقاح في وقت تكافح فيه السلطات ضد الموجة الرابعة من الإصابات وخاصة عقب اكتشاف السلالة أوميكرون لأول مرة عالميا في جنوب إفريقيا.

وقالت إميلي مالانزي، من سكان ماننبرغ، عن تجربة الخدمة المتنقلة: "شعرت ببعض الذعر عندما سمعت عن المتحورة الجديدة أوميكرون. لذلك كان الأمر مرعبًا بعض الشيء لأنني كنت أتطلع إلى رؤية العائلة والأصدقاء خلال موسم الأعياد".

وأضافت: "كان الأمر لطيفا عندما رأيت حملة اللقاح اليوم لأنني تمكنت من الدخول بسهولة. لقد قاموا بالتسجيل وكل شيء كان ملائما".