شاهد: بن سلمان يصل الكويت في المحطة الأخيرة من جولته الخليجية

وصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان إلى الكويت يوم الجمعة، في محطته الأخيرة ضمن جولة خليجية يقوم بها منذ الأسبوع الماضي.

وكان أمير الكويت الشيخ مشعل الصباح في استقبال بن سلمان.

وتأتي هذه الجولة من اللقاءات مع استئناف إيران المفاوضات النووية مع القوى العالمية وقبل انعقاد القمة الخليجية بدورتها الـ 42 منتصف الشهر الجاري.

ناقش ولي العهد السعودي خلال جولاته العلاقات الثنائية مع كل دولة، والتوترات المستمرة مع إيران والحرب المستمرة في اليمن إضافة للأزمات الإقليمية الأخرى.