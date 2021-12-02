استبدال "خمور وحشيش" بـ"تمور وحليب".. مطرب المهرجانات عمر كمال متهم بالإساءة لمصر بعد حفل بالسعودية

أحيى المغني المصري عمر كمال رفقة مطربي المهرجانات حمو بيكا وحسن شاكوش حفلة، واتهم بـ"الإساءة" لمصر خلال حفل غنائي بموسم الرياض، في السعودية، يوم الإثنين الماضي.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الخبر وأصبح الترند الأكثر تداولا في مصر بعد أن أصدرت نقابة المهن الموسيقية المصرية، برئاسة الفنان هاني شاكر، إحالة كمال إلى التحقيق بسبب تغيير جملة "أشرب خمور وحشيش" إلى "أشرب تمور وحليب" في أغنية "بنت الجيران".

ويذكر أن قضية مطربي المهرجانات في مصر أثارت جدلا في الفترة الأخيرة بعد أن أعلن نقيب الموسيقيين، هاني شاكر، منع 19 مغنيا من العمل، بدعاوى بينها أن أصواتهم وكلمات أغنياتهم غير جيدة، وهو ما اعتبره البعض وصاية على أذواق الناس، وتقييدا لحرية التعبير والاختيار.

جدل وغضب في مصر

تناقلت وسائل إعلام مصرية تصريحات مغني المهرجانات الذي صرح بأنه تعمد تغيير كلمات الأغنية لأن السعودية "أرض طاهرة" ولا يمكن ذكر كلمات غير مناسبة. الأمر الذي اعتبرته نقابة الموسيقيين إساءة واضحة لمصر.

وقالت النقابة إنه مع كامل احترامها للسعودية فإن مصر "بلد مقدس ومصان عبر التاريخ ولا يمكن أن يتم فيها غناء مثل تلك الكلمات الخادشة والخارجة عن القانون".

ومن جهته، رد مطرب المهرجانات، على القرار الذي صدر من نقابة المهن الموسيقية، بتحويله للتحقيق بعد حفله الأخير، وقال بفيديو عبر حسابه على إنستغرام: "النهاردة فوجئت زي كل الناس بمواقع وصفحات كاتبين إني أُحلت للتحقيق من قبل نقابة المهن الموسيقية بسبب اتهامات كتيرة منها إني أسأت لمصر وأهنت اسم مصر بطريقة مباشرة وغير مباشرة".

وتابع: "أنا أهنت مصر في إيه؟.. هزاري مع الجمهور السعودي اتفهم غلط وكأن قلت إن السعودية أرض مقدسة ومصر لأ... الفنان عبدالحليم حافظ، كان عامل أغنية اسمها (قولوله)، ولما راح السعودية غير الكلمات الخاصة بالأغنية هناك وقال (روحوله روحوله المدينة) ويقصد بها النبي.. هنروح لعبد الحليم ونقوله أصل إنت كنت بتغني غزل ودلع في مصر وروحت هناك تغني أغاني دينية وموشحات.. لا طبعًا متتحسبش كده".

وجاء في بيان النقابة الصادر، الأربعاء: "يستنهض الفنان هاني شاكر ونقابة المهن الموسيقية كل المصريين والقوى المدنية والشعبية والرقابية والتشريعية بمواجهة كل من يحاولون النيل من قداسة الوطن والعبث في مقومات وجود الفضيلة والأخلاق كلا في موقعه والتصدي لكل ما هو مسف وردئ على الساحة الفنية وخطورته على مستقبل أجيال قادمة لها كل الحق في فن نظيف".

تأييد عمر كمال

دعم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المغني عمر كمال واعتبروا أن قرار نقابة الموسيقيين غير منصف لأنه لم يخطئ في شيء.

كتب سلطان حسين على تويتر: "الفنان عمر كمال لم يخطي بشي بحق بلده ولكن هناك من يحاول الاصطياد لسبب واحد حسدوه مثل ماحسدو محمد رمضان ياتدينا يانقبل الدنيا عليك".

وغردت سارة القحطاني: "تأليب الرأي العام على مطربي المهرجانات في #مصر يدعو للضحك والبكاء بنفس الوقت.. يريدون هذه الفئة التي تشكل نصف أو ثلثي الشعب المصري أن تستمر متلقية ولا تصعد للعالم لأنها مخجلة (في نظرهم) وهي فئة بالمناسبة صنعتها السياسة المصرية (فئة فقيرة، غير متعلمة)".

وعلق مستخدم آخر على ما يجري قائلا: "الناس اللي قايمه علي عمر كمال يا جماعه هو قال حاجه غلط ولا اي السعوديه اراضي طاهره فعلا مفيش فيها محلات تبيع خمور ولا عندهم شارع الهرم زي عندنا سيبو الرجل في حالوا اعلام بلد كامله والله والله قايمين علي الرجل عشان ربنا فاتح عليه مش اكتر عشان راجل شقيان جايبها من تحت اوي".

وقال أحمد سلطان بن يوسف:"ناس ما يعجبهم العجب ولا الصيام في رجب ما قال شيء الرجال وتحية للفنان عمر كمال حتما تمور وحليب احسن من خمور و حشيش / لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة اصحاب الجنة هم الفائزون الايه".

فكاهة وسخرية

ذهب بعض النشطاء إلى كتابة منشورات ساخرة، وكتبت سونيا: "هاني شاكر بعد ما عمر كمال وحسن شاكوش وحمو بيكا يرجعوا من السعودية يلا كلكم متحولين ع التحقيق".

ونشر عمر عزت صورة معلقا عليها: "عمر كمال والنقابة".