شاهد: فيضانات عارمة ومياه الأمطار تغمر المنازل والمؤسسات والحقول في جنوب غرب فرنسا

يستمر الطقس السيئ في منطقة جنوب غرب فرنسا حيث غمرت الفيضانات التي سببتها الأمطار الغزيرة يوم الجمعة الموافق للـ 10 ديسمبر-كانون الأول الطرق والمنازل والشركات والحقول. وبسبب ارتفاع منسوب المياه، وتم بالفعل إجلاء 400 شخص في أربع بلديات في منقطقة لي لاند، ووفقا للسلطات، ستستمر عمليات الإجلاء بسبب سوء الأحوال الجوية.

وبسبب استمرار هطول الأمطار، لا يستطيع سكان المنطقة البالغ عددهم 4000 نسمة التنقل بحرية بسبب ارتفاع منسوب المياه في الشوارع.