انقطاع الكهرباء عن 280 ألف منزل ومنشأة في كندا بسبب عاصفة شديدة

قالت شركة هايدرو وان للكهرباء إن رياحا شديدة هبت على إقليم أونتاريو الكندي أدت إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 280 ألف منزل ومنشأة لكن التيار عاد لبعض المتضررين في وقت لاحق.

وقالت الشركة التي تزود حوالي 1.4 مليون عميل بالكهرباء في الإقليم إنها تتوقع مزيدا من الأعطال حتى تهدأ سرعة الرياح. ورغم عودة التيار الكهربائي إلى حوالي 78 ألف عميل فلا يزال 210 آلاف آخرين بلا كهرباء.

وأصدرت هيئة البيئة والتغير المناخي الكندية تحذيرات من الرياح في المناطق الجنوبية من أونتاريو وقالت إن من المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 120 كيلومترا في الساعة.