أربعة قتلى وخمسة مفقودين بعد انهيار مبنى في صقلية

قُتل أربعة أشخاص على الأقل ولا يزال خمسة في عداد المفقودين بعد انهيار مبنى من أربعة طوابق اثر انفجار في مدينة رافانوسا في صقلية في ايطاليا، حسبما أفادت السلطات المحلية الأحد.

وعثر على امرأتين على قيد الحياة تحت الأنقاض فيما لا تزال فرق الاتقاذ تبحث عن المفقودين مستخدمة كلابا للبحث.

وأشار الدفاع المدني المحلي عبر تويتر إلى أن حصيلة القتلى وصلت إلى أربع.

وأظهرت صور بثّتها القنوات التلفزيونية كومة ضخمة من الأنقاض وعوارض خشبية على الأرض ومبان مجاورة متفحمة ومتضررة.

وقالت السلطات إن انفجار غاز قد يكون تسبب بالكارثة مساء السبت وإنها فتحت تحقيقًا.

وقال رئيس فرق الاطفاء في أغريجينتي جوزيبي ميريندينو عبر قناة "راي نيوز 24" إن "الغاز قد يكون تراكم في حفرة. وقد يكون هذا الجيب من الغاز انفجر بسبب صاعق عرضي مثل سيارة أو مصعد أو آلة كهربائية".

بعد وقت قصير من الانفجار، ناشد رئيس بلدية رافانوسا كارميلو دانجيلو على فيسبوك "أي شخص لديه مجرفة أو جرّافة" المساعدة، مضيفًا أن الذي حصل "كارثة".

واشار رئيس البلدية إلى أن نحو 50 شخصًا أصبحوا بلا مأوى لأن مباني مجاورة تضررت في الانفجار أيضا.