بلينكن يعلن أن الولايات المتحدة تحضّر "بدائل" في حال فشل مفاوضات فيينا حول النووي الإيراني

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الثلاثاء أن الولايات المتحدة تُحضّر بشكل "نشط" مع حلفائها "بدائل" للاتفاق النووي الايرانيفي حال فشلت مفاوضات فيينا الرامية إلى انقاذه.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الاندونيسية جاكرتا "قريبًا يفوت الأوان، ولم تنخرط ايران بعد في مفاوضات حقيقية"، مردداً الملاحظات التي أبداها في اليوم السابق الأوروبيون المشاركون في المفاوضات حول النووي مع طهران.

كما لفت بلينكنإلى أن الولايات المتحدة تواصل انتهاج الدبلوماسية في التعامل مع إيران فيما يتعلق بالعودة إلى المحادثات النووية لأنها من بين أفضل الخيارات المتاحة. وأضاف أن واشنطن تعمل جاهدة مع حلفائها وشركائها فيما يتعلق بالبدائل.

وكانت إيران قد اتهمت في وقت سابق الثلاثاء الأطراف الغربية الموقعة على الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بالاستمرار في ممارسة لعبة إلقاء اللوم بعد يوم من قول دبلوماسيين أوروبيين إن الاتفاق سيكون قريبا عديم الجدوى ما لم يتم إحراز تقدم.