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النمسا

إيران تتهم الأطراف الغربية في الاتفاق النووي بـ"الاستمرار في لعبة إلقاء اللوم"

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بقلم:  يورونيوز
كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني
كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني   -   حقوق النشر  AFP

اتهمت إيران يوم الثلاثاء الأطراف الغربية في اتفاقها النووي المبرم عام 2015 "بالاستمرار في لعبة إلقاء اللوم"، بعد يوم من قول دبلوماسيين أوروبيين إن الاتفاق سيكون قريبا عديم الجدوى دون إحراز تقدم.

وقال كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني على تويتر "بعض الأطراف الفاعلة ما زالت تمارس عادة إلقاء اللوم بدلا من الدبلوماسية الحقيقية. طرحنا أفكارنا مبكرا وعملنا على نحو بناء ومرن لتضييق الفجوات".

وأضاف "الدبلوماسية طريق ذو اتجاهين. إذا كانت هناك إرادة حقيقية لتصحيح خطأ الجاني، فسيصبح الطريق ممهدا لاتفاق سريع وجيد".

وقال دبلوماسيون بريطانيون وفرنسيون وألمان الإثنين إن القوى الكبرى وإيران لم تبدأ بعد في المحادثات بشأن إنقاذ الاتفاق النووي الذي سيصبح قريبا جدا "بلا معنى" دون إحراز تقدم.

المصادر الإضافية • رويترز