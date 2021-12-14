تنفيذ حكم الإعدام في حق ثلاثة عراقيين مدانين بتهم "إرهاب"

تم الثلاثاء تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق ثلاثة عراقيين مدانين بتهم "الإرهاب"، كما ما أفاد مصدران أمنيان. وأوضح أحد المصدرين أن الرجال الثلاثة أعدموا في سجن الناصرية المركزي الذي يعرف باسم "الحوت"، السجن الوحيد الذي ينفذ فيه حكم الإعدام في البلاد، وأحدهم مدان لعلاقته بتفجير في الناصرية في جنوب البلاد في صيف العام 2013، وآخر مدان لارتباطه بتفجير في محافظة كربلاء في الوسط.

وأكد مصدر أمني ثانٍ وقوع الإعدامات، مشيراً إلى أن الثلاثة مدانون بقضايا "إرهاب".

وكان العراق خلال الأعوام التي أعقبت الغزو الأمريكي في العام 2003 وسقوط نظام صدام حسين، ساحة لحرب طائفية وهجمات بينها تفجيرات يومية بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة، يقف خلفها تنظيم القاعدة، خلّفت عشرات آلاف القتلى أغلبهم من المدنيين.

ومنذ إعلان العراق "انتصاره" على تنظيم الدولة الاسلامية في العام 2017، أصدرت المحاكم العراقية مئات أحكام الإعدام في حق عناصر التنظيم. وهذه خامس عملية إعدام تنفذ هذا العام، وبذلك يصبح عدد الذين تمّ إعدامهم في العراق منذ مطلع العام 2021، 17 شخصاً.

ويحتل العراق المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر تنفيذا لعقوبة الإعدام في العالم بعد الصين وإيران والسعودية بحسب منظمة العفو الدولية التي أحصت أكثر من 50 عملية إعدام في البلاد في العام 2020.

ويعاقب قانون صدر في 2005 بالإعدام أي شخص يدان بتهمة "الإرهاب"، وهي تهمة قد تشمل الانتماء إلى جماعة متطرفة، حتى لو لم تتم إدانة المتهم بأي أفعال محددة.