أوميكرون يطال الدوري الإنجليزي لكرة القدم واستمرار ارتفاع حالات الإصابة في أوروبا

فرنسا تسجل 133 اصابة بمتغير أوميكرون حتى الآن

أعلن غابرييل أتال، المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أنه تم الكشف عن 133 حالة من متغير أوميكرون في مختلف مناطق البلاد حتى الآن، معترفًا بأن بوجود حالات أخرى بالتأكيد ولا يمكن رصدها.

إصابات قياسية بـ"كوفيد-19" في الدوري الإنجليزي الممتاز

تأجلت مباراة مانشستر يونايتد أمام مضيفه برنتفورد الثلاثاء ضمن منافسات المرحلة السابعة عشرة من الدوري الانجليزي لكرة القدم، على خلفية تفشي فيروس كورونا بين لاعبي وموظفي فريق "الشياطين الحمر".

وأفاد يونايتد في بيان في وقت متأخر من مساء الإثنين أن "مجلس رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز اتخذ قرار التأجيل بناء على إرشادات من المستشارين الطبيين". وكان النادي الانجليزي قد أغلق في وقت سابق مركزه التدريبي في كارينغتون لمدة 24 ساعة بعد أن ثبتت إصابة العديد من اللاعبين والموظفين بـ "كوفيد-19".

كما كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن 42 حالة إصابة جديدة بفيروس "كوفيد-19"، وهو رقم قياسي منذ بدء إصدار أرقام الاختبارات في أيار/مايو 2020.

تم الإبلاغ عن 12 حالة فقط الأسبوع الماضي، لكن تفشي فيروس كورونا أصاب العديد من أندية الدوري الممتاز، بما فيها مانشستر يونايتد الذي تواجه مباراته ضد مضيفه برنتفورد الثلاثاء خطر التأجيل.

وقالت الرابطة في بيان: "بين الاثنين 6 كانون الأول/ديسمبر والأحد 12 كانون الأول/ديسمبر، تم اختبار 3805 لاعبًا وعضوا في الأجهزة الفنية للأندية لفيروس كوفيد-19. ومن بين هؤلاء، كانت هناك 42 حالة إيجابية جديدة".

وتلقت الأندية تعليمات من الرابطة بإعادة فرض إجراءات الطوارئ، بما في ذلك ارتداء أقنعة الوجه، واعتماد التباعد الاجتماعي والحد من وقت العلاج، وسط تشديد قيود كوفيد-19 في إنجلترا الأسبوع الماضي.

كما أعلنت الرابطة أنها "ستزيد من وتيرة اختبارات كوفيد-19 للاعبين والأجهزة الفنية" مع تزايد المخاوف على المستوى الوطني وسط انتشار المتحورة الجديدة لفيروس كورونا "أوميكرون".

الصين تسجل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين الثلاثاء تسجيل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقارند بـ 101 إصابة في اليوم السابق. وذكر بيان من اللجنة أن 51 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 80 قبل يوم.

وسجلت الصين أيضا 15 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض نزولا من 17 إصابة قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وذكرت اللجنة أن بر‭ ‬الصين الرئيسي سجل حتى يوم الإثنين 99856 إصابة مؤكدة. وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

البرازيل تسجل 2082 إصابة جديدة بكورونا و48 وفاة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 2082 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 وفاة جراء الفيروس، غير أن البيانات غير كاملة لعدم تقديم سبع من الإدارات الاتحادية السبع والعشرين إحصاءات محدثة بسبب واقعة تسلل إلكتروني الجمعة.

وبذلك يرتفع مجمل الإصابات في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية إلى 22 مليونا و191949 وإجمالي الوفيات إلى 616878.

مصر تسجل 799 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 44 وفاة

سجلت وزارة الصحة المصرية 799 إصابة جديدة بفيروس كورونا و44 وفاة الإثنين انخفاضا من 863 إصابة و45 وفاة في اليوم السابق.

وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، بلغ 369997 من ضمنهم 307926 حالة تم شفاؤها، و21104 وفيات".

إيطاليا تسجل 12712 إصابة جديدة بكوفيد-19 و98 وفاة

قالت وزارة الصحة الإيطالية إن البلاد سجلت 98 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا الإثنين، ارتفاعا من 66 يوم الأحد، وتراجع العدد اليومي للإصابات الجديدة إلى 12712 من 19215 في يوم الأحد .

وبذلك يبلغ إجمالي وفيات كوفيد-19 في إيطاليا منذ ظهور المرض في فبراير- شباط من العام الماضي 134929، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا والتاسعة على مستوى العالم.

كما ارتفع مجمل الإصابات بكوفيد-19 في إيطاليا حتى الآن إلى 5.24 مليون.