إصابات كورونا العالمية تتجاوز 269 مليون والوفيات 5 ملايين

أظهر إحصاء أجرته وكالة رويترز أن أكثر من‭ 269.34 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و600057.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر- كانون الأول 2019.

الصين تسجل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين الإثنين تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد ارتفاعا من 75 إصابة في اليوم السابق. وذكر بيان من اللجنة أن 80 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 49 قبل يوم.

وسجلت الصين أيضا 17 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض نزولا من 20 إصابة قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وذكرت اللجنة أن بر‭ ‬الصين الرئيسي سجل حتى الآن 99780 إصابة مؤكدة. وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

البرازيل تسجل 1688 إصابة و86 وفاة جديدة بكوفيد-19

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 1688 إصابة و86 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا الأحد.

وقالت الوزارة إن البرازيل سجلت حتى الآن ما يقرب من 22.19 مليون إصابة منذ بدء الجائحة بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 616830.

المكسيك تسجل 52 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك الأحد تسجيل 52 وفاة جديدة بكوفيد-19 مما يرفع العدد الرسمي للوفيات إلى 296672 منذ بدء الجائحة.

وسبق أن قالت وزارة الصحة إن من المرجح أن تكون الأعداد الحقيقية أكبر بكثير.

مصر تسجل 863 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 45 وفاة

سجلت وزارة الصحة المصرية 863 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 وفاة الأحد مقارنة مع 879 إصابات و49 وفاة في اليوم السابق.

وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد هو 369198 من ضمنهم 306605 حالة تم شفاؤها، و 21060 حالة وفاة.".

إندونيسيا تبدأ في تطعيم الأطفال من سن 6 إلى 11 ضد كوفيد-19

قال مسؤول في وزارة الصحة إن إندونيسيا ستبدأ في تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أعوام و11 عاما ضد كوفيد-19 يوم الثلاثاء وذلك في الوقت الذي أصبحت فيه تلك الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا واحدة من أولى الدول في المنطقة لتطعيم صغار السن.

وقال ماكسي راين روندونوو المسؤول الكبير بوزارة الصحة في إفادة صحفية إن إندونيسيا وافقت على لقاح سينوفاك الصيني لهذه الفئة العمرية الشهر الماضي وتم استهداف نحو 26.5 مليون طفل للتطعيم.

وأظهرت بيانات حكومية أن إندونيسيا سجلت أكثر من 4.2 مليون إصابة بفيروس كورونا وتمثل الإصابات بين الأطفال حتى سن 18 عاما 13 في المئة من إجمالي الإصابات.

وشهدت إندونيسيا واحدة من أخطر حالات تفشي كوفيد-19 في آسيا ولكن في الأشهر الأخيرة تراجعت الإصابات حيث سجلت متوسطا يوميا بلغ نحو 400 الشهر الماضي مقارنة مع نحو 40 ألفا في يوليو تموز.

وطعمت إندونيسيا بشكل كامل نحو 38 بالمئة من مجموع سكانها البالغ 270 مليون نسمة.