أظهرت صور جوية لحقول ومزارع غمرتها الفيضانات بالقرب من سرقسطة في إسبانيا بعد أن دمّر نهر إيبرو ضفتيه بسبب مياهه المتدفقة.

وتعود هذه المناظر الجوية للمناطق التي غمرتها المياه، لبلدة نوفيلاس، بالقرب من مدينة سرقسطة.