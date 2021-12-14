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غمرت الفيضانات مناطق بأكملها بالقرب من سرقسطة

أظهرت صور جوية لحقول ومزارع غمرتها الفيضانات بالقرب من سرقسطة في إسبانيا بعد أن دمّر نهر إيبرو ضفتيه بسبب مياهه المتدفقة.

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وتعود هذه المناظر الجوية للمناطق التي غمرتها المياه، لبلدة نوفيلاس، بالقرب من مدينة سرقسطة.

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