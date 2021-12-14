فيديو: مشجعو ريال بيتيس يرمون مئات الدمى على أرض الملعب لمساعدة الأطفال المحرومين

شارك مشجعو ريال بيتيس في تقليد عيد الميلاد، الأحد الفائت، عبر إلقاء الآلاف من الدمى المحشوة على أرض الملعب من أجل الأطفال المحرومين، خلال فترة ما بين الشوطين، ضمن مباراة حققت فيها بيتيس الفوز 4-0 على ريال سوسيداد.

طُلب من أنصار فريق "الأخضر والأبيض" إحضار ألعاب لا يزيد حجمها عن 35 سم ولا تحتوي على بطاريات، إلى المباراة الأخيرة على أرضهم قبل عيد الميلاد.

تم جمع حوالي 1900 دمية و لعبة حيوان من جميع أنحاء الملعب.

قبل نهاية الشوط الأول كان الفريق متقدمًا بنتيجة 1-0، لكنه ربما تشجع من خلال كرم مناصريه، فسجل بيتيس ثلاث أهداف بعد الاستراحة.

وحقق فريق المدرب مانويل بيليجريني الفوز الرابع على التوالي في الدوري الإسباني وعزز المركز الثالث في الترتيب.