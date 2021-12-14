شاهد: باريس تكشف عن برنامج استثنائي" لحفل افتتاح الألعاب الأولمبية الصيفية 2024

قدم توني إستانغوي، رئيس اللجنة المنظمة لباريس 2024، الثلاثاء عرضا مصورا لحفل افتتاح الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس. يظهر العرض نهر السين وعلى متنه قوارب للرياضيين فيما يصطف آلاف المشاهدين على ضفتيه.

باريس تستضيف ألعاب الألمبياد الصيفية ثلاث مرات

وقال إستانغوي للصحفيين " حفل افتتاح الألعاب الأولمبية هو العلامة الرئيسية. يشاهده حوالي 1.5 مليار شخص، نريدهم أن يفهموا كل ما تمثله فرنسا اليوم، وكل ما ساهمت به في تاريخ الألعاب.... لا نريد فقط أن نكون المضيفين الـ 33 للأولمبياد؛ نريد أن نضع نموذجًا جديدًا لتنظيم الألعاب الرياضية في المدينة."

وأضافت عمدة باريس آن هيدالغو " نخطط لاستضافة أكثر من 600 ألف شخص لحفل الافتتاح ونعمل جاهدين تأمين الظروف المناسبة."

تستعد فرنسا لاستضافة الألعاب في دورتها الـ 33، وكانت عمدة باريس آن هيدالغو، قد استلمت العلم الأولمبي من طوكيو كخطوة أولى من الاستعدادات لاستضافة باريس الألعاب الأولمبية لعام 2024 في 8 من أغسطس/ آب الماضي.

يشمل برنامج الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 حوالي 32 رياضة مختلفة من بينها البريكينج، التي ستظهر للمرة الأولى في الألعاب الأولمبية.

ويتوقع أن يحضر حفل الافتتاح حوالي 600 ألف متفرج. ويعتبر هذا العدد من الحضور رقما قياسيا مقارنة بنسخ الأولمبياد السابقة.

ستصبح باريس في العام 2024 ثاني مدينة في التاريخ تستضيف الألعاب الأولمبية الصيفية ثلاث مرات، بعد لندن (التي نظمت نسخ 1908 و1984، والألعاب الأولمبية 2012.