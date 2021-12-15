وفاة رئيس الحكومة الأردنية الأسبق فايز الطراونة

توفي رئيس الوزراء الأردني الأسبق فايز الطراونة، اليوم الأربعاء، في أحد مشافي العاصمة عمّان إثر إصابته بمرض عضال، وفق ما نشرت وسائل إعلام محلية.

وأشارت المصادر الأردنية إلى أن صلاة الجنازة ستقتصر على الأهل والمقربين من عائلة الطراونة في ظل ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا ومتحوّراته في المملكة.

وكان الطراونة تولّى رئاسة حكومة بلاده مرتين، الأولى في العام 1999 والثانية في العام 2012، كما شغل منصب رئيس الديوان الملكي، وكان عضواً في مفاوضات السلام الأردنية الإسرائيلية خلال النصف الأول من تسعينيات القرن الماضي.

والطراونة وُلد في عمّان في العام 1949، ودرس الاقتصاد في الجامعات الأردنية وحصل لى درجة الدكتوراة في علم الاقتصاد من جامعة جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة مطلع ثمانينيات القرن الماضي.