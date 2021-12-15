شولتس يشدد لهجته تجاه معارضي التطعيم ضد كوفيد-19 ويهدد روسيا في حالة اجتياحها أوكرانيا

تعهد المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس الأربعاء بتعبئة وسائل الدولة في مواجهة "أقلية من المتطرفين" المناهضين للقاحات المضادة لكوفيد-19، بعد تهديدات بالقتل من جانب هذه الحركة استهدفت زعيمًا إقليميًا وعدة مظاهرات.

وقال شولتس أمام مجلس النواب إن "ما هو موجود اليوم أيضا في ألمانيا هو إنكار الواقع وقصص المؤامرة السخيفة والمعلومات المضللة المتعمدة والتطرف العنيف"، متوعدا برد "عبر استخدام جميع وسائل دولة القانون الديمقراطية".

تحذير لروسيا

وفي الشأن الخارجي، حذّر شولتس من أن روسيا ستدفع "ثمنًا باهظًا" إذا اجتاحت أوكرانيا. وقال "اسمحوا لي، إذا لم يفهم الجميع ذلك بعد، أن أكرّر ما قالته سلفي (أنغيلا ميركل): كلّ انتهاك لوحدة الأراضي سيكون له ثمن، ثمن باهظ"، مشددًا على "قلقه الكبير" حيال الوضع على الحدود الروسية الأوكرانية، فيما تزداد مخاوف من اجتياح موسكو لأوكرانيا.

تهديدات عبر حساب لمناهضين للقاح المضاد لكورونا

شنت الشرطة عملية واسعة الأربعاء في في مدينة دريسدن (ساكسونيا) ، بعد تهديدات أطلقت عبر حساب لمناهضين للقاح المضاد لكورونا على تطبيق تلغرام استهدفت رئيس حكومة هذه هذه المنطقة من شرق ألمانيا التي تعد معقلا للتيار المناهض للقيود المفروضة لمكافحة كوفيد-19 وواحدة من البؤر الرئيسية للوباء في البلاد.

وقال المستشار الاشتراكي الديمقراطي الذي خلف منذ أسبوع أنغيلا ميركل "لنكن واضحين: أقلية متطرفة صغيرة في بلدنا لم تبتعد عن العلم والعقلانية والعقل فحسب بل عن مجتمعنا وديمقراطيتنا ودولتنا أيضاً".

وأكد "نحترم الاعتراضات الجادة ونصغي ونسعى للنقاش ونحن منفتحون على النقد والمعارضة". وأضاف "لن نتخلى عن محاولة إقناع الذين كانوا حتى الآن مترددين في تلقي اللقاح بقوة الوقائع أو قوة العقل أو قوة الحجة المثلى".

وحذر من أنه "لن نقبل أن تحاول أقلية صغيرة من المتطرفين غير المكبوحة فرض إرادتها على مجتمعنا بأسره. سنعارض ذلك بكل وسائل دولة القانون الديموقراطية".

أحصت السلطات الألمانية ما بين 15 ألف و20 ألف معارض بشدة للتطعيم.