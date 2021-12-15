تسلا ستجرب قبول العملة المشفرة "دوغ كوين" على منتجاتها

أشار إيلون ماسك إلى أن شركة تسلا ستجرب قبول العملة المشفرة "دوغ كوين" على منتجات وبضائع تسلا، لكنه لم يتطرق إلى مسألة استخدام "دوغ كوين" على السيارات. وفور إعلان ماسك عن الأمر شهد سعر عملة "دوغ كوين” الإلكترونية ارتفاعا قياسيا بنسبة تصل إلى 40 في المائة. وتم تداول العملة عند 22 سنتا الثلاثاء، مقارنة بـ 16 سنتا في اليوم السابق، قبل أن يتراجع سعرها إلى حوالي 20 سنتا.

ويأتي ارتفاع قيمة هذه العملة، بعد تغريدة نشرها الملياردير، إيلون ماسك، على تويتر، قال فيها إن شركته "تسلا" للسيارات الكهربائية، ستقبلها لشراء بعض السلع.

وإضافة للسيارات الكهربائية تبيع شركة تسلا بطاريات المركبات والمحركات الكهربائية والحصائر الأرضية ورفوف السقف والسترات الواقية من الرصاص والدراجات الكهربائية الخاصة بالأطفال.

وتعدّ "دوغ كوين"، واحدة من أكثر العملات المشفرة تقلبا، بعد أن بدأت في العام 2013 كمزحة وقد حرك ماسك بتصريحاته على مواقع التواصل الاجتماعي حركة أسعار العملات المشفرة. وقد اشترى الملياردير 1.5 مليار دولار من العملة الإلكترونية بداية السنة، وأوضح أن تسلا ستبدأ في قبول شراء سياراتها عن طريق العملة المشفرة، قبل أن يتراجع عن ذلك لاحقا، على خلفية استخدامها العالي للطاقة المعتمدة على الوقود الأحفوري.

يُذكر أن قيمة وشعبية العملات المشفرة ارتفعت شعبيتها السنة الماضية نتيجة التقلبات الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا والترويج لهذه العملات من بعض المؤسسات.