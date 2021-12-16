انطلق "شتاء بلغراد" بحفل موسيقي وكرنفال رأس السنة للأطفال. وبدأت مظاهر "شتاء بلغراد" رسميا خلال إدراج إضاءة رأس السنة في بلغراد في الفاتح من ديسمبر-كانون الأول من خلال تنظيم برامج احتفالية مجانية يومية. وتستمر هذه المظاهر الإحتفالية إلى غاية نهاية العام، مع تخصيص العرض الليزري والألعاب النارية والحفلات الموسيقية الكبيرة في الحادي والثلاثين من هذا الشهر.

وزار سانتا كلوز الأطفال إلى جانب الدمى المتنوعة التي تزيد من غبطة الأطفال وسعادتهم مثل الجنية التي أمتعت الأطفال بعصاها السحرية. وحضر عدد من الفنانين الذين غنوا للأطفال والذين بدورهم صفقوا ورقصوا على إيقاع الموسيقى.