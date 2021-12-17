وزيرة العدل الفرنسية السابقة كريستيان توبيرا "تدرس ترشحها" للانتخابات الرئاسية

قالت وزيرة العدل الفرنسية السابقة كريستيان توبيرا إنها "تدرس الترشح" للانتخابات الرئاسية التي ستشهدها البلاد في نسيان/أبريل من العام المقبل، محددة موعد منتصف كانون الثاني/يناير لاتخاذ قرار نهائي.

وقالت توبيرا في فيديو نشرته عبر حسابها في فيسبوك إنها "تدرس ترشحها" للانتخابات الرئاسية، في ظلّ "الوضع الحرج" الذي يمر به اليسار الفرنسي. وأضافت توبيرا أنها لن تكون "مرشحة أخرى تضاف إلى قائمة المرشحين" بل ستبذل كل الجهود المطلوبة في آخر فرصة لتوحيد (اليسار).

ولم تكن توبيرا تريد الترشح إلى الانتخابات أولاً، وهذا ما أعلنته. غير أن مراقبين يرون أن تشرذم اليسار الفرنسي بين حزب فرنسا الأبية والاشتراكي والخضر، قد يلعب دوراً أساسياً في عودتها إلى الساحة السياسية.