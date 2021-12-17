منظمة الصحة تعطي الضوء الأخضر بصورة طارئة على لقاح كوفوفاكس الهندي ضد كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية في بيان موافقتها على استخدام لقاح كوفوفاكس الهندي المضاد لكوفيد. وقالت المنظمة إن هذا اللقاح الذي ينتجه مركز اللقاحات الهندي بترخيص من نوفوفاكس ويشكل جزءا من آلية كوفاكس، النظام الدولي لتوزيع اللقاحات المضادة لكوفيد، ما يتيح تعزيز الجهود القائمة لتلقيح عدد أكبر من الناس في الدول المنخفضة الدخل.

وأوردت الطبيبة ماري انجيلا سيماو المكلفة الوصول إلى الأدوية في منظمة الصحة أن "اللقاحات تبقى الوسائل الأكثر فاعلية للحماية من الاصابات الخطيرة والوفيات الناتجة من سارس-كوف-2 رغم ظهور متحورات جديدة".

وأكدت أن هذه الموافقة من شأنها "تسهيل حصول الدول الفقيرة على اللقاحات، بينها 41 دولة لا تزال غير قادرة على تلقيح عشرة في المائة من سكانها، فيما لم يبلغ العدد الأكبر من الدول نسبة 40 في المائة" من السكان المطعمين.

وكانت منظمة الصحة حددت هدف تلقيح أربعين في المائة من السكان في كل الدول التي تحصل على اللقاحات بحلول نهاية العام. ويعطى اللقاح الهندي على جرعتين ويمكن حفظه في حرارة تراوح بين درجتين وثمان.

وأعلنت وزارة الصحة في الهند هذا الجمعة ارتفاع مجمل الإصابات بكوفيد-19 إلى 34.73 مليون بعد تسجيل 7447 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وقالت الوزارة إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالمرض ارتفع إلى 476869 بعد تسجيل 391 وفاة جديدة.