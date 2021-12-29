تمثال لكريستيانو رونالدو يثير جدلاً واسعاً في الهند

أثار تمثال لكريستيانو رونالدو، نجم كرة القدم البرتغالي، انتقادات واسعة وسط الرأي العام والصحافة في الهند.

وتم كشف النقاب عن التمثال في ولاية غوا الغربية، التي تحظى كرة القدم فيها بشعبية واسعة، ولكن تم استعمارها لوقت طويل من قبل البرتغال.

وذكرت صحيفة تايمز الهندية أن بعض المعارضين لوحوا بالأعلام الهندية خلال حفل الكشف عن التمثال.

وحصلت ولاية غوا على استقلالها من الاستعمار البرتغالي قبل 60 عاماً، وبعد 14 عاماً من تحرير بقية الهند من الاستعمار البريطاني. ويرى بعض النقاد أن الكشف عن التمثال بهذه المناسبة

يرى النقاد إنه كان ينبغي تكريم لاعبي كرة القدم المحليين، ويضيف أحد سكان المنطقة لوكالة أنباء آي إن إس "أشعر بخيبة أمل كبيرة لنصب تمثال رونالدو. لماذا لا نفتخر بأيقوناتنا مثل برونو كوتينيو".