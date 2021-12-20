أوميكرون يجبر المنظمين على إرجاء منتدى دافوس الاقتصادي

أرجئ منتدى دافوس الاقتصادي العالمي الذي كان مقرراً في الفترة من 17 إلى 21 كانون الثاني/يناير في دافوس السويسرية بسبب مخاوف مرتبطة بانتشار المتحوّر أوميكرون، كما أعلن المنظمون في بيان.

وأوضح المنظمون أن الاجتماع الذي يجمع رجال أعمال وسياسيين ودبلوماسيين، سيعقد في وقت مبكر من الصيف المقبل، علماً أن منتدى دافوس الاقتصادي ألغي العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19.

لكن المنتدى الاقتصادي العالمي قرر تنظيم سلسلة من الجلسات عبر الإنترنت بعنوان "وضع العالم" يفترض أن تسمح "بصياغة حلول للمشكلات الألحّ في العالم".

وأشار المنظمون إلى أن "الوضع الحالي للوباء يجعل من الصعب تنظيم اجتماع عالمي حضورياً".

وقابلية الانتقال المرتفعة للمتحوّرة أوميكرون هي ما أجبر منتدى دافوس العالمي على مراجعة خططه، فيما أوضح قبل نحو أسبوعين استمراره في التحضير لاجتماع كانون الثاني/يناير.

وقال البيان "صحة وسلامة جميع المشاركين في الاجتماعات الحضورية... كانت دائما أولوية المنتدى".

وما زال كلاوس شفاب مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي ورئيسه يريد أن يصدق أنه قادر حتى عبر الإنترنت على إنجاز الأمور. وأوضح "تقدم التعاون بين القطاعين العام والخاص طوال فترة الوباء وسيستمر بالوتيرة نفسها" قائلا إنه يتطلع إلى "جمع قادة العالم قريبً".

وعززت سويسرا قيودها الصحية بشكل كبير الإثنين في محاولة لوقف الموجة الخامسة من كوفيد وكبح انتشار المتحور أوميكرون الذي ينتشر بسرعة كبيرة في مختلف أنحاء البلاد.