شاهد: استقبال جماهيري حاشد للمنتخب الجزائري المتوج بكأس العرب في العاصمة الجزائر

وصل المنتخب الجزائري لكرة القدم الفائز بلقب كأس العرب 2021 إلى الجزائر العاصمة مساء الأحد قادماً من الدوحة وسط استقبال جماهيري ضخم. وكان في استقبال المنتخب الجزائري على مدرج مطار هواري بومدين الدولي الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن وعدد من أعضاء حكومته.

وخارج المطار، توافد الآلاف من أنصار "الخضر" الذين هتفوا "ماجيك بوقرة". مع الأصدقاء أو العائلة تم الترحيب بأبطال الجزائر في أجواء جنونية.

وبعد فترة وجيزة قضاها لاعبو الخضر في القاعة الشرفية بالمطار، جاب أشبال المدرب مجيد بوقرة شوارع العاصمة على متن حافلة مكشوفة السطح. وعلى طول الطريق الرابط بن المطار ووسط العاصمة. واحتشد الجزائريون على أطراف الطريق قبل الوصول إلى ساحة أول ماي حيث كانت الحشود في انتظارهم.

ورافق البعض من المناصرين الموكب بالسيارات المزينة بالأعلام الوطنية وأطلقوا الألعاب النارية.

بطل إفريقيا، توج بكأس العرب بعد فوزه على منتخب تونس في نهائي منافسات الكأس التي جرت في قطر السبت بهدفين لصفر في الوقت الإضافي. وستدافع الجزائر عن لقبها في كأس أمم إفريقيا التي ستقام في الكاميرون الشهر المقبل.