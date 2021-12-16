احتفالات عارمة في غزة بفوز المنتخب الجزائري على نظيره القطري في نصف نهائي كأس العرب 2021

أثر مشهد رفع لاعبي المنتخب الجزائري للعلم الفلسطيني بعد المباراة أمام منتخب قطر في نصف نهائي كأس العرب 2021 بمشاعر الفلسطينيين في كل أنحاء العالم، وخاصة في غزة.

ويرمز حضور العلم الفلسطيني مع الجزائريين في قيمة القضية الفلسطينية والتضامن مع شعبها في فترة ليست بعيدة عن الاعتداءات التي شهدتها غزة في مايو/أيار الماضي وحي الشيخ جراح بالقدس.

وقد تداول عدد من النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من احتفالات في شوارع غزة للتعبير عن فرحة الفلسطينيين بفوز الجزائر في مباراة الجزائر ضد قطر، يوم أمس الأربعاء، على ملعب الثمامة بالعاصمة الدوحة.

ونشر الصحفي الفلسطيني أيمن حنيدق من غزة صورا للاعبي المنتخب الجزائري يحملون علم فلسطين معلقا: "شهدنا شهدنا شهدنا.. لقد عقدوا العزم وثاروا وثرنا معهم وفازوا، الله أكبر تحيا الجزائر".

وكتب كمال خلف عبر حسابه على تويتر: "فازوا ورفعوا راية فلسطين قبل علم الجزائر.. أي شعب أنتم؟ أي قلوب بيضاء تحملونها في صدوركم.. كيف يولد كل هذا النور من قلب الظلام الحالك.. مبروك للجزائر ومباركة الجزائر.. مبروك من القدس من غزة من الضفة من الجليل من الشتات.. ألف مبروك".

وغرد مستخدم آخر: "عندما يكون الجزائري فلسطيني أكثر من الفلسطيني.. فلا مجال للحياد.. نُحب كل العرب والأصدقاء.. ولكننا نعشق الجزائر.. لا أحد يسألنا لماذا.. فالجواب أمام أعين الجميع.. عاشت فلسطين.. وعاشت الأمة العربية.. وعاشت الجزائر وقلب الجزائر وأرض الجزائر وسماء الجزائر ومنتخب الجزائر".

وبعد أن نجح منتخب الجزائر في خطف تذكرة العبور إلى المباراة النهائية من بطولة كأس العرب 2021، بعد الفوز على قطر صاحب الأرض بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي أقيمت الأربعاء، سيلتقي مع نظيره التونسي في المباراة النهائية يوم السبت 18 ديسمبر 2021 على استاد البيت.

ويذكر أن تونس تأهلت إلى المباراة النهائية بعد الفوز على مصر بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت الأربعاء.