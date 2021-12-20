شاهد: سانتا كلوس يزور الأطفال في مجتمعات نهر الأمازون

تجول سانتا كلوس في نهر سوليموس، وتوقف عند المجتمعات النهرية على طول ساحل الغابة بحوض الأمازون لتقديم الهدايا للأطفال والتمنيات بقضاء عيد ميلاد مجيد للجميع.
ومنذ العام 1998، يقوم مشروع "أصدقاء سانتا كلوس" بتوزيع الهدايا على الأطفال في جميع أنحاء ولاية الأمازون. وعلى هذا الأساس سافر سانتا كلوس مع متطوعين بالقارب لتوصيل الألعاب إلى 500 من أطفال المجتمع النهري على طول شاطئ نهر سوليموس. وقال المعلم المحلي إديلسون دا كوستا: "أنا سعيد حقًا بإضفاء بعض السعادة على هؤلاء الأطفال بهذه المنطقة، التي لم يرها الكثيرون". وخلال 23 عاما، زار المشروع أكثر من 500 مجتمع، وشارك أفراح أكثر من 150 ألف طفل.
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