منظمة التجارة العالمية: التجارة تتراجع في الربع الثالث من عام 2021 وأوميكرون يزيد المخاطر

قالت منظمة التجارة العالمية يوم الاثنين إن الاتجاه العالمي لتجارة البضائع تراجع بنسبة 0.8 في المئة في الربع الثالث من العام، مضيفة أن ظهور متحور أوميكرون لفيروس كورونا زاد احتمالات عدم تحقق معدل النمو المتوقع في 2021.

وأوضحت المنظمة في بيان على موقعها الإلكتروني أن حجم التجارة تراجع بين شهري يوليو/ تموز وسبتمبر/ أيلول نتيجة اضطرابات سلاسل التوريد ونقص مدخلات الإنتاج وزيادة حالات الإصابة بكوفيد-19.

وقالت إن هدف النمو في 2021 ما زال من الممكن أن يتحقق نظريا، لكن ظهور متحور أوميكرون "قلب ميزان المخاطر نحو الاتجاه الهابط الأمر الذي زاد فرص حدوث نتائج سلبية أكثر".