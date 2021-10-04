منظمة التجارة العالمية: انتعاش التجارة العالمية يفوق التوقعات في 2021 و2022

عدلت منظمة التجارة العالمية بالزيادة توقعاتها لنمو تجارة السلع العالمية في العامين الجاري والمقبل، لكنها حذرت من مخاطر ناجمة عن جائحة كوفيد-19 ومشكلات في سلاسل الإمداد.

وقالت المنظمة يوم الاثنين انها تتوقع نمو تجارة البضائع هذا العام 10.8 بالمئة بعد انخفاضها 5.3 بالمئة في 2020. وكانت في مارس آذار قد توقعت أن تنمو التجارة هذا العام ثمانية بالمئة.

وأضافت المنظمة التي مقرها جنيف أن نمو التجارة من المتوقع أن يتباطأ إلى 4.7 بالمئة في 2022، وهو ما يزيد عن توقعاتها السابقة بأن يبلغ أربعة بالمئة مع اقتراب التجارة من مستوياتها قبل الجائحة.

ويعزى معدل النمو السنوي القوي لتجارة السلع في العام 2021 بشكل أساسي إلى الانهيار الذي شهده العام السابق، عندما وصلت التجارة إلى الحضيض في الربع الثاني.

ما زال التحسن في تجارة السلع متفاوتا وفقا للمنطقة. ويبدو أن مناطق الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية وإفريقيا تتجه نحو الانتعاش الأكثر ضعفا من ناحية الصادرات، فيما تشهد منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا أبطأ انتعاش على صعيد الواردات.