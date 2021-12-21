الوكالة الأوروبية للأدوية قلقة من سرعة انتشار متحور أوميكرون في العالم وأوروبا تحديدا

قالت مديرة الوكالة الأوروبية للأدوية إن الوضع الصحي في أوروبا جراء جائحة كورونا مقلق جدا، بسبب الزيادة المستمرة في الإصابة بمتحور دلتا والانتشار السريع لمتحور أوميكرون.

وفي تصريح عبر تقنية الفيديو قالت إيمير كوك: "على الرغم من شدة انتشار العدوى عبر دلتا، فإننا نلاحظ أن أوميكرون قد أصبح المتحور الأكثر انتشارا في عدد من الدول."

وشددت المسؤولة الأوروبية على الحاجة إلى مزيد من الدلائل، بشأن فعالية اللقاحات وتأثيرها في مكافحة أوميكرون، وأضافت بأنه لا توجد لدينا حتى الآن أجوبة بشأن إمكانية تغيير تركيبة اللقاحات، لتكون أكثر فعالية أمام هذا المتحور أو أي متحورات أخرى قد تظهر في المستقبل. ورأت مديرة الوكالة أنه يجب استكشاف كل الخيارات بما فيها اللقاحات أحادية أو متعددة التكافؤ.

أما ماركو كافاليري، وهو أيضا عضو في الوكالة الأوروبية للأدوية، فقال إن متحور أوميكرون ينتشر بسرعة في عدة أماكن من العالم بما فيها أوروبا، وتوقع ظهور معطيات جديدة بشأن اللقاحات وفعاليتها، أكان قبل أخذ الجرعة المعززة أو بعدها.

وكانت الوكالة التي تتخذ من مدينة أمستردام الهولندية مقرا لها، قد أعطت حتى الآن الضوء الأخضر لخمسة لقاحات ضد فيروس كورونا، ليتم استعمالها في 27 دولة أوروبية، كما أصدرت تعليمات لشركات الأدوية في فبراير الماضي، لتغيير تركيبة اللقاحات إذا ما اقتضت الحاجة، كما أدخلت تعديلات على تشريعاتها الداخلية للإسراع في عملية تقييم اللقاحات الجديدة لمواجهة الجائحة.