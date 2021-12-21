كيف تفاعل الفنانون والمشاهير مع خبر اعتزال أدهم النابلسي الغناء نهائيا؟

أعلن المطرب أدهم النابلسي اعتزاله للفن، أمس الإثنين، معتبرا أن السبب الرئيسي وراء هذا القرار هو أن الطريق الذي يسلكه لا يرضي الله في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على إنستغرام وشاهده حوالي 4 ملايين متابع.

ذكر أدهم في بداية الفيديو "خبر سعيد بالنسبة لي وإن شاء الله يكون سعيد بالنسبة لكم، وقبل ما أحكي هذا الخبر وكل شخص لديه أحلام وأهداف ودائما يحاول أن يحققها ويتعب من أجلها، ولكن هل سألت نفسك لما توصل لهذه الأهداف هل رح تحس بالإنجاز".

وتابع: "الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة، يمكن أنا وكثير من الناس غافلين عنه، وأنا واحد من الناس يلي كنت غافل عنه، هو أن وجودنا في الحياة لنرضي رب العالمين، ونكون مثل ما ربنا أمر".

وأضاف نابلسي: "الحمد لله أنا اعتزلت الغناء وبشكركم على دعمكم جميعا وأتمنى هذا الدعم أن يستمر لقدام وهذا لا يعني أنني سأختفي يمكن رح تشوفوني أكثر وأتمنى أن تشاركوني رحلتي الجديدة وأتمنى يلي جايي يكون أفضل لي ولكم".

دعم المشاهير

أثار خبر اعتزال الفنان أدهم نابلسي، الذي كان يتمتع بشهرة كبيرة ومسيرة فنية ناجحة، الكثير من ردود الأفعال، خاصة بين مشاهير العالم العربي الذين تباينت مواقفهم بين داعم للقرار ومنتقد له.

انتقاد قرار الاعتزال

كانت تغريدة الفنانة اللبنانية مايا دياب التي نشرتها عبر حسابها على تويتر أكثر التعليقات إثارة للجدل والاستياء حيث ردت من خلالها بطريقة غير مباشرة على اعتزال أدهم نابلسي. وقالت: "الفن مش حرام، الحرام إنكم فيه" .

وبدورها شاركت المغنية السورية فرح يوسف استخدام وسم #الفن_مش_حرام، مؤكدة أن قرار الاعتزال يخص نابلسي فقط متمنية أن يرجع بقراره.

تصريحات نابلسي بعد الاعتزال

في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج حكاية على قناة "إم بي سي مصر"، قال أدهم نابلسي إن الهدف من وجود الإنسان بالحياة هو عبادة رب العالمين ومحاولة إصلاح علاقاتنا بالآخرين ولكن مع استمراره في مجال الغناء وجد أن هذا الهدف لن يتحقق.

فيما يخص خططه المستقبلية، قال نابلسي إنه في مرحلة يعيد فيها ترتيب أولوياته ويبحث عن بداية جديدة ترضي الله متمنيا التوفيق في الأشياء التي يرغب بالقيام بها.

وأضاف: "بما أنني في موقع الناس بتسمعني فأنا ناوي أستغل دا في تقديم شيء جميل يسعد الناس ويؤثر بطريقة إيجابية عليهم".

يملك أدهم نابلسي شعبية كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي إذ يبلغ عدد متابعيه فيسبوك حوالي 5 ملايين، وعلى إنستغرام 2.2 مليون متابع.

كما تحظى قناته على موقع يوتيوب بتفاعل كبير حيث حصدت مقاطع الفيديو العشرة التي تحتوي عليها حوالي 700 مليون مشاهدة، وحققت أغنيته "هو الحب" أكثر من 251 مليون مشاهدة حتى الآن.

يذكر أن نابلسي كان أحد وجوه برنامج اكتشاف المواهب "إكس فاكتور" في عام 2013 ضمن فريق المطرب اللبناني وائل كفوري، ووصل إلى النهائيات لكنه لم يحصل على اللقب.