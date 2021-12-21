إيران تقول إن مبعوثها لدى الحوثيين توفي بكوفيد-19 بعد إعادته من اليمن

قالت وزارة الخارجية الإيرانية يوم الثلاثاء إن مبعوث البلاد لجماعة الحوثي اليمنية توفي متأثرا بإصابته بكوفيد-19 بعدما أُعيد للبلاد الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاده لوسائل الإعلام المحلية الرسمية إن السفير حسن إيرلو "تم نقله في حالة صحية سيئة بسبب تأخر التعاون من دول بعينها"، دون أن يذكر الدول بالإسم.

وبدا أن المتحدث كان يشير إلى السعودية، التي كانت تساعد مع العراق في نقل إيرلو من العاصمة اليمنية صنعاء على متن طائرة عراقية، حسبما قال متحدث باسم جماعة الحوثي.

ولم يرد المكتب الإعلامي للحكومة السعودية على طلب من رويترز للتعليق.

وبدأت السعودية وإيران محادثات مباشرة هذا العام في وقت كانت تحاول فيه القوى العالمية إنقاذ الاتفاق النووي مع طهران وتقود الأمم المتحدة جهودا لإنهاء الحرب في اليمن.

ووصف خطيب زاده إيرلو بأنه "شهيد" وقال إنه نجا من هجمات كيماوية في الحرب الإيرانية العراقية في الثمانينيات.

وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية في ديسمبر كانون الأول الماضي إيرلو على القائمة السوداء وقالت إنه مسؤول في فيلق القدس، ذراع الحرس الثوري الإيراني في الخارج.

وتدخل تحالف بقيادة السعودية في اليمن عام 2015 لمحاربة الحوثيين المتحالفين مع إيران بعدما أطاحت الجماعة بالحكومة المعترف بها دوليا في العاصمة صنعاء. وفرض التحالف حصارا بحريا وجويا على المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.