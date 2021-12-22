مصر: ضبط 37 طنّا من الجبن المصنوع من مادة طلاء الجدران

شهدت محافظة المنوفية في مصر واقعة غريبة حيث تمكنت مديريتا الصحة والتموين والوحدة المحلية لمركز تلا من ضبط 37 طن من الجبن الفاسد وخامات غير صالحة للاستهلاك في مصنع إنتاج الجبن.

وأكدت هناء عقيلة، رئيسة مركز ومدينة تلا، أنهم تلقوا بلاغا عن وجود مصنع ينتج الجبن باستخدام معجون طلاء الجدران.

وأضافت عقيلة أن المصنع بني على أرض بدون ترخيص ويستخدم مواد الطلاء و2 طن ملح منتهية الصلاحية ومكسبات طعم وألبان مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقد وضع المصنع تحت الدراسة وتم التحفظ على محتوياته والأجهزة المستخدمة فيه من قبل جهات التحقيق بعد تحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة تلا وإلقاء القبض على صاحب المصنع.