مباراة الرجاء البيضاوي والأهلي المصري في السوبر الإفريقي تشعل منصات التواصل قبل ساعات من بدايتها

يواجه فريق الرجاء البيضاوي المغربي، اليوم الأربعاء، النادي الأهلي المصري في مباراة حاسمة للفوز بلقب كأس السوبر الإفريقي. وقد أشارت اللجنة المنظمة للمباراة نفاد التذاكر.

ويخوض الرجاء هذه المباراة باعتباره فائزا بلقب كأس الاتحاد الإفريقي كأس الكونفدرالية، فيما يلعب الأهلي مباراة السوبر الإفريقي بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والرجاء بطل المغرب على أرض ملعب "أحمد بن علي" في العاصمة القطرية، الدوحة، عند الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش.

تفاعل واسع

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا كبيرا قبل بدء المباراة المصيرية وتحدث النشطاء عن الرهانات والتحديات التي تواجه كلا الفريقين، خاصة الرجاء المغربي الذي واجه نظيره المصري في 3 مواجهات سابقة خلصت كلها إلى تفوق مصر في السوبر الإفريقي.

ورحب شقيق أمير دولة قطر خليفة بن حمد آل ثاني بوصول فريق الرجاء البيضاوي إلى الدوحة واصفا إياه بـ"أحد أهم وأشهر قلاع كرة القدم في الوطن العربي وقارة إفريقيا".

ونشر النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على تويتر صورا لأجواء استقبال أعضاء الفريق من قبل مشجعيهم في مطار الدوحة.

مباراة حاسمة

نشر فريق الرجاء البيضاوي صور التدريبات التي يقوم بها قبل موعد المباراة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.

ويحاول الرجاء الحصول على لقب السوبر الإفريقي للانفراد بقائمة أكثر الأندية الإفريقية تتويجا باللقب خارج القارة السمراء. ويتقاسم الفريق المغربي مع الأهلي والزمالك لائحة الفرق المتوجة بالكأس الممتازة الملعوبة خارج إفريقيا، بلقب لكل فريق على حدة.

وحصد الفريق الأخضر أول سوبر إفريقي يُلعب بعيدا عن القارة الإفريقية في 2019 ضد الترجي التونسي بقطر، قبل أن يتبعه الزمالك والأهلي في النسختين المواليتين.

من جهته، شارك فريق الأهلي المصري مع متابعيه لقطات من التمرينات استعدادا للسوبر الإفريقي في العاصمة القطرية.

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بتشكيلة تضم: محمد الشناوي وعلي معلول وبدر بانون وياسر إبراهيم وأكرم توفيق وأليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني / حسين الشحات.