بين مؤيد ومعارض.. أبو تريكة يثير الجدل بسبب تصريحاته عن المثلية الجنسية

أثارت تصريحات نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة، المقيم حاليا في قطر، بشأن انتقاده مبادرة البريميرليغ لدعم مجتمع الميم في استوديو تحليلي لمباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد، الأحد الماضي.

وشن أبو تريكة هجوما لاذعا ضد المثليين والمثلية الجنسية وناشد اللاعبين المسلمين والعرب مقاطعة الجولتين المخصصتين لدعم المثليين في الدوري الإنجليزي.

وأشار النجم المصري السابق إلى موقف حصل له مع ابنته قائلا: "حدث لي موقف بالأمس وأنا أشاهد مباراة ليدز يونايتد وبرايتون، وكانت ابنتي تجلس بجواري، سألتني ما هذه الألوان؟ وبما أن كرة القدم تُشاهد في كل منزل، فمن الطبيعي أن تشرح الأمر وتكون صادقا".

وتابع: "يجب أن يكون هُناك تعليم للشباب الذي يشاهد أقوى دوري في العالم، ولكن توجد به ظواهر لا تُناسب العقيدة الخاصة بنا وبديننا، أكبر عقوبة حدثت في التاريخ وذكرها القرآن (قوم لوط)".

وسم "كلنا أبو تريكة"

انتشر على منصات التواصل الاجتماعي وسم #كلنا_ابو_تريكه كدعم وتأييد لتصريحات أبو تريكة حول موضوع المثلية.

وكتب تركي الشلهوب عبر حسابه على تويتر: "فطرتنا الإنسانية، وديننا وأخلاقنا كل ذلك يحتّم علينا الوقوف إلى جانب أبو تريكة، وإلى جانب كل من يدافع عن قيم الإنسان وفطرته".

وعلق عبد الرحمن على صورتين للاعب المصري السابق: "مثل هذا الرجل نحن نفتخر، عرفناه رجلاً في الحق لا يخشى لومة لائم، مواقفه مشرفه ويتحدث بلسان كل مُسلم شريف غيور على دينـ.ـه وعقيدته".

وقال ضياء الدين: "الناس بتفضل تلعبها "حرية" طول ما انت مؤيد لوجهة نظرهم، لكن أول ما يكون ليك وجهة نظر معارضة أو مختلفة نوعًا ما، تبدأ الدبدبة على الأرض والصياح والعياط! ما كل واحد حر في رأيه أيها المناديين بالحرية طالما رأيه ده مبيحرضش على العنف تجاه فصيل ما!".

انتقادات

تعرضت مجموعة قنوات beIN الإعلامية، التي تتخذ من قطر مقرا لها، لانتقادات بعد أن قال اللاعب الدولي المصري السابق محمد أبو تريكة، أحد أشهر النقاد في القناة، إن المثلية الجنسية "تتعارض مع الطبيعة البشرية" ودعا لاعبي كرة القدم المسلمين إلى مقاطعة حملة رباط قوس قزح في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت شبكة "ذا أثلتيك" الإنجليزية أن اللقطات التي تحدث فيها أبو تريكة عن معارضة المثلية الجنسية تجري مراجعتها داخليا بواسطة قنوات "بي إن سبورت" القطرية.

وأكدت القنوات القطرية أنها بعيدة كل البعد عن التصريحات التي أدلى بها أبو تريكة، حيث قال المتحدث باسمها في تصريحات نشرتها الشبكة الإنجليزية: "بصفتنا مجموعة إعلامية عالمية، فإننا نمثل وندعم الأشخاص والمصالح من كل خلفية ولغة وتراث ثقافي 43 دولة متنوعة بشكل كبير، مثلما نظهر كل يوم".

كتبت الصحفية اللبنانية ليال حداد عبر حسابها على تويتر: "قال "المثلية الجنسية ظاهرة" هو كم سنة لازم اي موضوع يصير علني ومتداول ومعروف تيبطل ظاهرة؟ المثلية الجنسية عمرها من عمر البشرية وبعدها ظاهرة؟".

وأطلق الباحث في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الناشط المصري عمرو مجدي، وسم #ضد_رهاب_المثلية، مغردا: "علم نفسك: يخلق الناس أحرارا ومتساوين. لا فضل لأي أحد على آخر إلا عند ربه. وليست وظيفتك أن تحط من شأن أي شخص. توجد المثلية في البشر منذ فجر الخليقة وتوجد أيضا في الكثير من الحيوانات والمخلوقات الأخرى. قوانين تجريم المثلية عندنا هي إرث استعماري".

كما انتقد رواد تواصل آخرين تصريحات أبو تريكة معتبرين أنها تندرج ضمن خطاب الكراهية.

وقال باسم في تغريدة: "وضد تصريحات أبوتريكة التي تشجع على الكراهية. الاتحاد الانجليزي لكرة القدم اللي بايع حقوق بث لبي أن سبورت بيشتغل لتعزيز حقوق المثليين، مش عاجبك ممكن تسكت، إنما تحرض على حملة عنصرية بدافع حماية الدين والاخلاق يبقى تبدأ بنفسك وقاطع بي ان".

وفي ديسمبر الماضي، أشارت وكالة "أسوشيتد برس" إلى أن السلطات القطرية ستسمح برفع علم قوس القزح الناطق باسم الأقليات الجنسية خلال كأس العالم 2022، بالرغمن من أنها تحظر المثلية بموجب القوانين المحلية حيث تتراوح العقوبات بالسجن من سنة إلى عشر سنوات.

يعتبر أبو تريكة أحد أبرز لاعبي كرة القدم في تاريخ مصر وأكثرهم شعبية في العالم العربي، وحصد خلال مشواره الكروي الكثير من الألقاب مع ناديه الأهلي ومنتخب بلاده، قبل أن يعتزل في 2013.