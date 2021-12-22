فيديو: بأمر من طالبان.. بلدية كابول تزيل وتتلف صور النساء

بدأت سلطات طالبان بنزع صور النساء من شوارع العاصمة كابول، إذ ترى فيها صوراً غير أخلاقية.

وقال مسؤولون في البلدية إنهم اتخذوا هذا الإجراء إثر قرار من حكومة طالبان.

وقال نعمة الله باراكزاي من دائرة الإعلام والعلاقات العامة في البلدية إن سلطات البلدية، بتوجيه من حكومة "إمارة أفغانستان الإسلامية"، أوكلت إليها مهمة نزع وإتلاف كل الصور "غير القانونية" والملصقات الإعلانية واللافتات في 22 حيّا من العاصمة كابول.

وبحسب متحدث باسم ما يعرف "الإمارة الإسلامية"، فإن مراعاة المبادئ الأخلاقية في الإعلانات والمنشورات التجارية "إجبارية".

ومن المتوقع أن تتم إزالة كل الملصقات الإعلانية التي ترى الحركة أنها "تخالف مبادئ الشريعة الإسلامية ولا تحترم المعايير الأخلاقية". والصور التي لم تتم إزالتها، تم طلاؤها حيث هي كما يظهر في الفيديو أعلاه.