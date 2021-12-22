منظمة الصحة العالمية: "لن يتمكن أي بلد من الخروج من الوباء بفضل الجرعات المعززة" للقاحات

حذر مدير منظمة الصحة العالمية الاربعاء من وهم شائع مفاده أن اعطاء الجرعات المعززة المضادة لكوفيد-19 سيكون كافيا لتجاوز الوباء.

وقال تيدروس أدانوم غبرييسوس في مؤتمر صحفي في جنيف قبل بضعة أيام من حلول عيد الميلاد "لا يمكن لأي بلد، أي بلد، أن يتجاوز الوباء بفضل جرعات معززة، والجرعات المعززة ليست ضوءا أخضر للاحتفال (بالانتصار على الوباء) كما سبق وأن توقعنا".

وأضاف مدير منظمة الصحة أن "برامج تعزيز من دون تمييز قد تؤدي إلى إطالة أمد الوباء بدل وضع حد له، وذلك عبر تحويل اللقاحات المتوافرة إلى بلدان ذات نسبة تلقيح عالية، ما يمنح الفيروس إمكان التفشي والتحول في شكل أكبر".

وتابع المسؤول "من المهم أن نتذكر أن الغالبية الكبرى من حالات الاستشفاء والوفيات تعود إلى أناس لم يتلقوا اللقاح وليس إلى أناس لم يتلقوا الجرعة المعززة، ويجب أن نكون واضحين جدا لجهة أن اللقاحات تبقى فعالة ضد المتحورة دلتا وكذلك أوميكرون".

أفادت لجنة الخبراء في منظمة الصحة المعنية بسياسة التلقيح أن ما لا يقل عن 126 دولة أعطت تعليماتها بوجوب إعطاء جرعة معززة أو لقاح إضافي (للأطفال مثلا)، وقد باشرت 120 من هذه الدول حملات في هذا الصدد.

وأضافت اللجنة في تقرير اصدرته بعد ظهر الأربعاء أن غالبية هذه الدول إما غنية وإما متوسطة الدخل في حين أن "أي بلد فقير لم يعتمد حتى الآن برنامج الجرعات المعززة".