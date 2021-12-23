شاهد: جامعة هونغ كونغ تزيل نصباً تذكارياً لمذبحة ميدان تيانانمن

أزالت جامعة هونغ كونغ نصبا تذكاريا أحيا ذكرى مذبحة ميدان تيانانمن عام 1989.

التمثال الذي بلغ ارتفاعه 8 أمتار يصور 50 جثة ممزقة وملتوية مكدسة فوق بعضها البعض من صنع النحات الدنماركي ينس جالشيوت ليرمز إلى الأرواح التي فقدت خلال الحملة العسكرية الدموية على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في ميدان تيانانمين في بكين في يونيو - حزيران من عام 1989.

وقامت الجامعة بإزالة النصب في أعقاب إصدار بكين التشريع الأمني الجديد في هونغ كونغ والذي يعتبر تلك المظاهر الفنية معادية لسياسة الصين وسيادتها.