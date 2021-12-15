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الصين

شاهد: نحو 150 شخصا محاصرين على سطح مبنى في هونغ كونغ نتيجة حريق

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بقلم:  يورونيوز
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مركز التجارة العالمي في منطقة التسوق الشهيرة في خليج كوزواي في هونغ كونغ، الأربعاء 15 ديسمبر 2021.
مركز التجارة العالمي في منطقة التسوق الشهيرة في خليج كوزواي في هونغ كونغ، الأربعاء 15 ديسمبر 2021.   -   حقوق النشر  أ ب

قالت الشرطة إن هناك نحو 150 شخصا محاصرون على سطح مبنى مركز التجارة العالمي في هونغ كونغ بعد نشوب حريق في المبنى الواقع في حي كوزواي باي التجاري المزدحم الأربعاء.

وقالت الحكومة إن رجال الإطفاء كانوا يكافحون ألسنة اللهب بمضختي ماء واستخدموا سلالم وأجهزة تنفس في محاولة لإنقاذ المحاصرين.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون (آر.تي.إتش.كيه) عن الشرطة قولها إن نحو مئة شخص فروا من مطعم في الطابق 39 عندما اندلع الحريق وملأ الدخان قاعة الطعام. وتابعت الشرطة أن ثمانية أشخاص نقلوا إلى مستشفى.

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وخارج المبنى ساد المنطقة الهدوء بعد أن طوقتها الشرطة.

المصادر الإضافية • رويترز