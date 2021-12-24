بوتين: الإساءة للرسول محمد هي انتهاك لحرية المعتقد الديني وليست حرية تعبير

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الإساءة للرسول الكريم محمد لا تعد حرية تعبير ولا تمت إلى الإبداع بصلة، بل هو انتهاك لحرية المعتقد الديني وانتهاك لمشاعر مقدسة للمسلمين.

وقال بوتين خلال مؤتمره الصحفي السنوي الخميس إن انتهاك حرية الدين وانتهاك مشاعر مقدسة لمن يعتنق الإسلام تعيد الحياة إلى مظاهر أخرى أكثر حدة وتطرفا بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأشاد بوتين بالحرية الفنية بشكل عام وأكد أن لها حدودا ويجب أن لا تتعدى على الحريات الأخرى حسب تعبيره.

يشار إلى أن روسيا الاتحادية دولة متعددة الأعراق والأديان، والروس معتادون على احترام تقاليد بعضهم البعض، بعكس ما وصفه الرئيس الروسي بنقص الاحترام الموجود في بلدان أخرى.