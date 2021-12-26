خفر السواحل التونسيون ينقذون 48 مهاجرا أبحروا من ليبيا نحو أوروبا

أنقذ جهاز خفر السواحل التونسي السبت قبالة سواحل جنوب شرق تونس 48 مهاجرا، كانوا يحاولون الإبحار إلى أوروبا من ليبيا، وفق ما أفاد الهلال الأحمر التونسي وكالة فرانس برس.

وقال مسؤول الهلال الأحمر في جنوب تونس منجي سليم إن جهاز خفر السواحل التونسي اعترضهم، وأنقذهم قبالة سواحل مدينة جرجيس بعد أن تعرض قاربهم لعطل. ومن بين المهاجرين 15 ماليا و15 سوريا و4 مصريين.

وأضاف سليم أنه تم نقلهم إلى ميناء الكتف بمنطقة بن قردان (جنوب)، قبل توجيههم إلى ثلاث إقامات تابعة لمنظمة الهجرة الدولية، في مدن تطاوين ومدنين وجرجيس.

وكانت وحدة عسكرية بحرية تونسية قد أنقذت الخميس 28 مهاجرا تتراوح أعمارهم بين 14 و33 عاما قبالة جرجيس. وقالت وزارة الدفاع في بيان إنهم كانوا يحاولون أيضا الوصول إلى أوروبا انطلاقا من الساحل الليبي.

رغم استمرار انعدام الأمن، لا تزال ليبيا نقطة عبور مهمة لعشرات الآلاف من المهاجرين، الذين يسعون سنويا للوصول إلى أوروبا عبر السواحل الإيطالية الواقعة على بعد 300 كيلومتر من السواحل الليبية.

وبحسب منظمة الهجرة الدولية، لقي نحو 23 ألف شخص على الأقل حتفهم أو فقدوا في المتوسط منذ 2014 أثناء محاولتهم الوصول الى أوروبا، قضى نحو 1700 منهم هذا العام.