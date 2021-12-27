شاهد: إلغاء مئات الرحلات الجوية في الولايات المتحدة بسبب المتحور أوميكرون

تسبب متحور أوميكرون بإلغاء عدد كبير من الرحلات الجوية في نهاية عطلة أسبوع الميلاد، ما أدى إلى فوضى كبيرة في مطارات بالولايات المتحدة الأميركية.

وألغيت أكثر من 1100 رحلة الأحد، وبينها رحلات داخلية، وأخرى دولية بالاتجاهين (مغادَرة ووصول) بحسب ما تشير إليه الأرقام التي نشرها موقع "فلايت أوير" (FlightAware) لتعقب حركة الملاحة الجوية.

وقالت بعض شركات النقل إنها واجهت نقصاً في الموظفين لأسباب متعلقة بكوفيد-19، فيما يبدو أن مشكلة الرحلات لن تُحل قريباً، من دون أن تكون هناك أي إشارات إلى موعد استئناف الجداول الزمنية العادية.

وكانت ألغيت نحو 1000 رحلة السبت، وخلال الساعات الأولى من صباح اليوم، الإثنين، كانت الشركات أعلنت إلغاء أكثر من 130 رحلة جوية.

وألغت شركات الطيران "دلتا" و"يونايتد" و"جت بلو" باللوم على المتحور أوميكرون مشيرة إلى أنها تعاني من نقص في الموظفين والعمال، ما أجبرها على إلغاء رحلات.

ويوم الأحد ألغت "جت بلو" 11 بالمئة من رحلاتها، بين ألغت "دلتا" و"يونايتد" 5 بالمئة بحسب موقع "FlightAware"، الذي يشير إلى أن أكثر من 10 بالمئة من الرحلات الجوية للشركات الثلاث ألغيت السبت الماضي.

عالمياً ألغيت نحو 2700 رحلة جوية حتى مساء الأحد وأكثر من 2800 السبت بحسب المصدر ذاته الذي لا يقدم تفصيلاً حول أسباب إلغاء الرحلات.

ومنذ الأسبوع الماضي، أصبح متحور أميكرون المسيطر في الولايات المتحدة، حيث أعلنت السلطات الصحية أنه صار يمثل أكثر من 73 بالمئة من الحالات المنتشرة في البلاد.

وسجلت الولايات المتحدة الأحد أكثر من 96.000 إصابة جديدة و52 وفاة.