ما سرّ تعليق الولايات المتحدة رحلات جوية إلى الصين تسيّرها شركات صينية؟

أعلنت واشنطن تعليق 44 رحلة ركّاب من الولايات المتحدة إلى الصين بسبب القيود الصحّية المتعلّقة بكوفيد-19، التي فرضتها بكين على شركات الطيران الأميركية.

وتُفرض الصين رقابة صارمة جدا على الدخول إلى أراضيها، بما في ذلك إلغاء رحلات جوّية إذا كان عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا على متن أيّ طائرة مرتفعا.

واستخدمت هيئة الطيران الصينيّة هذه السياسة لإلغاء رحلات الخطوط الجوّية "أميركان" و"دلتا" و"يونايتد" بعدما ثبُت أنّ ركابا كانت نتائج اختباراتهم سلبيّة قبل الإقلاع، جاءت نتيجتهم إيجابية لناحية الإصابة بكوفيد عند وصولهم إلى الصين.

وكتبت وزارة النقل الأمريكيّة أنّ هذا الإجراء يتعارض مع المصلحة العامّة ويضرّ بعمليّات "دلتا" و"أميركان" و"يونايتد" ويتطلّب إجراءً تصحيحيًّا من جانب الوزارة ". وأضافت "لا ينبغي معاقبة الشركات الأمريكيّة التي تتّبع جميع القواعد الصينيّة المتعلّقة ببروتوكولات ما قبل الإقلاع والتواجد على متن الطائرة، إذا ما ثبُتت إصابة ركّاب بكوفيد-19 بعد وصولهم".

والرحلات الـ 44 المعنيّة بالإجراء كانت ستُسيّرها شركات "إير تشاينا" و"تشاينا إيسترن إيرلاينز" و"تشاينا ساوزرن إيرلاينز" وكذا خطوط طيران "شيامين" وكان مقرّرًا تسييرها بين 30 كانون الثاني/يناير و29 آذار/مارس. وجاءت هذه الخطوة قبل أقل من ثلاثة أسابيع من بدء دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تستضيفها بكين.

وقد وصفت الحكومة الصينية قرار واشنطن بتعليق 44 رحلة لشركات الطيران الصينية إلى الولايات المتحدة بأنه "غير معقول على الإطلاق". وقال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن إن سياسة حظر بعض الرحلات الجوية بعد اكتشاف حالات إصابة بكوفيد -19 "تم تطبيقها بالتساوي على شركات الطيران الصينية والأجنبية بطريقة عادلة ومنفتحة وشفافة".

وأضاف "من غير المعقول على الإطلاق أن تعلق الولايات المتحدة رحلات الخطوط الجوية الصينية على هذا الأساس. نحث الجانب الأمريكي على الكف عن تعطيل وفرض قيود على رحلات الركاب العادية لشركات الطيران الصينية".