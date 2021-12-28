شاهد: الأول من نوعه في غرب إفريقيا.. السنغال تبدأ تشغيل القطار السريع

بدأت السنغال يوم الإثنين عملية تشغيل أول قطار سريع يعد الأول من نوعه في غرب إفريقيا، بحضور رئيس البلاد ماكي سال.

ويتسع القطار السريع لنحو 115 ألف راكب بحسب السلطات المحلية، ومن المفترض أن يضع هذا المشروع الجديد حدًا للاختناقات المرورية الضخمة في العاصمة داكار.

بلغت تكلفة المشروع نحو 1.3 مليار دولار، ومن المقرر أن يربط العاصمة السنغالية دكار بمطار بليز داين الدولي بمدينة دمياندو الجديدة على بعد حوالي 40 كم إلى الشرق.

وانطلق القطار في رحلته الأولى يوم الإثنين في 27 ديسمبر/ كانون الأول وتصل سرعته إلى 160 كم / ساعة.

وفي كلمة ألقاها، قال ماكي سال إن الهدف من القطار هو تخفيف الأزدحام في العاصمة داكار.

وبحسب السلطات، سيكون التنقل على متن هذا القطار في اول أسبوعين مجاني، وستتراوح أسعار التذكرة الواحدة ما بين 500 و2500 فرانك أفريقي.

وبلغت ميزانية هذا المشروع نحو 780 مليار افرانك، ومن ضمن هذا المبلغ 50 مليار افرانك قررت الحكومة السنغالية دفعها للمواطنين المتضررين من الأشغال.

وشارك البنك الإسلامي للتنمية (197 مليار فرنك أفريقي) والبنك الأفريقي للتنمية (129 مليار) ووكالة التنيمة الفرنسية (65 مليار) وبنك الاستثمار العام (13 مليار) في تمويل هذا المشروع.