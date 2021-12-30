العثور على طفل فقد قبل عام إثر وصوله إلى مطار بروكسل

أكدت الشرطة البلجيكية انها عثرت على الطفل (أ.) البالغ من العمر خمس سنوات، والذي كان فقد العام الماضي إثر وصوله إلى مطار العاصمة بروكسل. ولم تكشف الشرطة عن الظروف التي تم فيها العثور على الطفل لكن التحقيقات لا تزال جارية، بحسب ما ذكرته صحيفة "لو سوار" إحدى أكبر الصحف الناطقة بالفرنسية في البلاد.

وكان الطفل (أ.) نزل في مطار بروكسل في العشرين من حزيران/يونيو العام الماضي، رفقة رجل (كي. بي.)، وكلاهما كانا قادمين من العاصمة اليونانية أثينا، ولكن الرجل (كي. بي.) غادر في اليوم الموالي باتجاه اليونان، ولكن لم يكن الطفل (أ.) صحبته، بل ولم يعثر له على أثر منذ ذلك الوقت.

وكان التحقيق بدأ، عندما تم إيقاف (كي. بي.) لدى عودته إلى اليونان، لكن اتضح أنه كان يحمل وثائق هوية مزورة، وتبين على الفور أن الرجل كان في زيارة إلى بلجيكا مع الطفل (أ.)، ولكنه عاد إلى اليونان لوحده. وكان الرجل قدم نفسه خلال رحلة الذهاب بصفته والد الطفل، ولكن يبدو أن ذلك الادعاء كان ذريعة، لا غير.