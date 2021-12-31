شاهد: إسرائيل توفر جرعة تعزيزية ثانية من لقاحات كوفيد-19 للمسنين

قال وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هورويتز يوم الجمعة إن إسرائيل وسعت نطاق الجرعة الرابعة من اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 لتشمل كبار السن في دور الرعاية، مشيرا إلى مستوى تعرضهم المرتفع للإصابة بالفيروس.

كان نحمان آش المدير العام لوزارة الصحة قد وافق يوم الخميس على منح ضعاف المناعة جرعة رابعة من اللقاحات، على أن يبدأ التطعيم بها يوم الجمعة.

وقام مستشفى إسرائيلي بتطعيم مجموعة من العاملين بالمجال الطبي بجرعة رابعة يوم الاثنين على سبيل التجربة، في خطوة وصفها بأنها أول دراسة كبيرة لقياس مدى فعالية الجرعة التعزيزية الثانية في مقاومة المتحورة أوميكرون.

ومن المنتظر ظهور النتائج خلال أسبوعين.

وكانت إسرائيل أسرع البلدان في تنفيذ حملة التطعيم قبل عام، وأصبحت من أوائل الدول التي أطلقت برنامجا للجرعات التعزيزية بعد ملاحظة انخفاض مستويات المناعة مع الوقت.