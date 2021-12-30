أكبر مسؤول صحة بإسرائيل يوافق على جرعة معززة ثانية من لقاح كورونا

أعلن أكبر مسؤول في قطاع الصحة بإسرائيل الخميس موافقته على جرعة معززة ثانية من لقاح كوفيد-19 للأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، لكن القرار النهائي بشأن الاستخدام على نطاق واسع لم يتخذ بعد.

في الأثناء تلقت إسرائيل شحنة أولية من دواء باكسلوفيد المضاد لكوفيد-19 يوم الخميس، والذي تنتجه شركة فايزر الأمريكية، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد وافقت على الاستخدام الطارئ "باكسلوفيد" استنادا على التجربة في الولايات المتحدة، حيث أظهر الدواء والذي يُعطى عن طريق الفم انخفاضًا بنسبة حوالي 90% في حالات العلاج في المستشفيات والوفيات بين المرضى الذين يُرجح أنهم سيصابون بحالة خطيرة من المرض.

وقالت وزارة الصحة أنه تم تشخيص 623 إصابة جديدة بأوميكرون يوم الخميس، ما يرفع عدد الإصابات بأوميكرون إلى 1741.

وأفاد التلفزيون الإسرائيلي (القناة 12) السبت أن إسرائيل انتهت من اتفاق لشراء حوالي 100 ألف حبة دواء، مضيفة أن بينيت تحدث مع الرئيس التنفيذي لشركة “فايزر” ألبرت بورلا في نهاية الأسبوع لإتمام الصفقة.

وأضاف التقرير إن "باكسلوفيد" المضاد لكوفيد سيكون مجانيا للإسرائيلين الذين ينتمون إلى الفئات المعرضة بشكل أكبر للإصابة.