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المغرب يؤكد تنظيم بطولة إفريقيا لكرة اليد في الصحراء الغربية

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، يتحدث إلى الصحفيين في الداخلة، جنوب المغرب، الأحد 10 يناير 2021
ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، يتحدث إلى الصحفيين في الداخلة، جنوب المغرب، الأحد 10 يناير 2021   -   حقوق النشر  AP Photo/Noureddine Abakchou

أكد رئيس الاتحاد المغربي لكرة اليد العدلي حنفي الجمعة أن بطولة أمم إفريقيا للعبة سوف تقام في الصحراء الغربية كما كان مقرراً، وذلك غداة إعلان الاتحاد الإفريقي لكرة اليد تأجيلها إلى حزيران/يونيو بعد اعتراض من الجزائر.

وقال حنفي لوكالة فرانس برس: "سوف تقام البطولة في مدينتي كلميم والعيون كما كان مقررا، وليس هناك أي قرار للاتحاد الإفريقي يقول العكس".

وكان منتظرا إقامة البطولة في مدينتي كلميم جنوب المغرب والعيون (الصحراء الغربية) بين 13 و23 كانون الثاني/يناير، غير أن الاتحاد الإفريقي قرر تأجيلها إلى الفترة ما بين 22 حزيران/يونيو و2 تموز/يوليو، وفق ما أفاد في بيان على موقعه الرسمي هذا الأسبوع.

أعلن الاتحاد أيضا: "إعادة إجراء قرعة مباريات البطولة في تاريخ لاحق" لم يتم تحديده، وذلك بعد "ملتمسين من زامبيا والجزائر بإلغاء القرعة" التي أجريت في 8 كانون الأول/ديسمبر.

وأضاف أنه "قبل ملتمسي زامبيا والجزائر"، دون تفاصيل عن سبب اعتراض المنتخبين.

في حين كانت وسائل إعلام أكدت في وقت سابق أن الجزائر قررت مقاطعة البطولة بسبب إقامتها في مدينة العيون بالصحراء الغربية، المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجار الشرقي للمملكة.

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واعتبر عدلي أن "تأجيل القرعة له علاقة بمشاكل تقنية تخص الاتحاد الإفريقي، ولا شأن له بتنظيم المغرب للبطولة"، مشيرا إلى أن "العيون سبق أن احتضنت بطولة إفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس في 2016"، وأضاف قوله: "إذا كانت الجزائر تود المشاركة في البطولة فمرحبا بها فوق رؤوسنا".