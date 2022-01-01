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غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط صاروخين قبالة ساحل تل أبيب أطلقا من غزة

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بقلم:  يورونيوز
نظام الدفاع الجوي القبة الحديدية في تل أبيب.
نظام الدفاع الجوي القبة الحديدية في تل أبيب.   -   حقوق النشر  أ ب

قال الجيش الإسرائيلي إن مسلحين فلسطينيين في قطاع غزة أطلقوا صاروخين صوب منطقة البحر المتوسط السبت انفجرا قبالة ساحل تل أبيب.

وقال المتحدث العسكري أفيخاي أدرعي على تويتر "في وقت سابق هذا الصباح تم رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة نحو البحر الأبيض المتوسط سقطا قبالة سواحل منطقة تل أبيب الكبرى. وفقا للسياسة المتبعة لم يتم تفعيل إنذارات أو أعمال اعتراض".

وقالت الشرطة إن الحادث لم يتسبب في سقوط ضحايا أو حدوث أضرار.

ولم تعلن أي جماعة في غزة حتى الآن مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخين. ويخيم الهدوء على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة إلى حد كبير منذ حرب استمرت 11 يوما في مايو أيار.

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ويوم الأربعاء أدى إطلاق نار من غزة إلى إصابة مدني إسرائيلي أعقبه إطلاق الجيش الإسرائيلي قذائف من دبابة مما تسبب في إصابة ثلاثة فلسطينيين.

المصادر الإضافية • رويترز