تقرير: إسرائيل اعتقلت 8 آلاف فلسطيني في 2021 بينهم 1300 قاصر و184 من النساء

قالت مؤسسات حقوقية فلسطينية يوم الجمعة إن إسرائيل اعتقلت 8000 فلسطيني على مدار العام الماضي، بينهم أكثر من 1300 قاصر وطفل و184 من النّساء.

وأضافت المؤسسات، وهي هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضّمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ومركز معلومات وادي حلوة–القدس، في تقرير لها قائلة: "إن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية شهر ديسمبر كانون الأول 2021 نحو 4600 أسير، منهم 34 أسيرة بينهم فتاة قاصر، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو 160 طفلاً".

وأشار التقرير إلى أن "عدد الأسرى المرضى وصل إلى قرابة 600 أسير، من بينهم الأسير فؤاد الشوبكي (81) عاماً، وهو أكبر الأسرى سنّاً".

وقال التقرير: "بلغ عدد الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو 25 أسيراً، أقدمهم الأسيران كريم يونس وماهر يونس المعتقلان منذ يناير عام 1983 بشكل متواصل". وذكر التقرير أن إسرائيل تواصل اعتقال عشرة صحفيين فلسطينيين في سجونها.

وأضاف التقرير: "خلال هذا العام أصدرت سلطات الاحتلال 1595 أمر اعتقال إداري، غالبيتها صدرت بحق أسرى سابقين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال". وأوضح أن عدد المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية يبلغ حوالي 500 معتقل.

وأضاف التقرير: "وصل عدد الأسرى المحكومون بالسّجن المؤبد إلى 547 أسيراً، وأعلاهم حكماً الأسير عبد الله البرغوثي، الصادر ضده 67 حكما بالمؤيد، ومنهم أربعة أسرى صدرت بحقّهم أحكام بالمؤبّد خلال العام 2021، وهم ياسر حطاب وقاسم عصافرة ونصير عصافرة ويوسف زهور".

ولم يصدر بعد من الجهات الإسرائيلية أي تعليق على ما تناوله التقرير من ظروف اعتقال الفلسطينيين وما يتعرضون له في السجون الإسرائيلية.